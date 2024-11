Le salme della più grande strage di migranti che si ricordi in Calabria arriveranno tutte al PalaMilone. In Prefettura prevista una riunione alla presenza del ministro Piantedosi

È arrivato poco dopo le 16 il primo furgone della morgue con le salme del naufragio di Steccato di Cutro. Il furgone nero è entrato direttamente sul terreno di gioco da una porta laterale del palazzetto, e lì che verranno posti i cadaveri della più grande strage di migranti che si ricordi in Calabria. La zona, già transennata dalle forze dell'ordine, è deserta ma il passaparola ha iniziato a girare in città e alcuni cittadini si sono affacciati per chiedere come potessero dare una mano.

Il secondo furgone con il suo carico di morte si affaccia pochi minuti dopo, anche lui scarica direttamente nel pancione del palazzetto. Sarà una processione lunga e triste, in questa prima domenica di quaresima arrivata con una cinquantina di poveri Cristi morti a due passi dall'Europa.

In Prefettura intanto prevista una riunione alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi e del presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il consigliere Meo: «Senza parole»

«Muti e silenti assistiamo a quanto accaduto. Dovremmo riflettere, è una città che assiste ogni giorno alle sofferenze di chi sbarca a Crotone e vive accampata in condizioni disumane. Il Comune riceve un ristoro da parte del Governo in considerazione degli sbarchi e poi spende questi soldi con murales. Potremmo spendere queste risorse in maniera diversa. È una vicenda che ci lascia senza parole» - ha detto il consigliere comunale di Crotone Fabrizio Meo.