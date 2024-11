Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l'accesso civico alle informazioni e ai documenti amministrativi relativi al naufragio di Steccato di Cutro dello scorso 26 febbraio. La richiesta è indirizzata al presidente del Consiglio Meloni, ai ministri Salvini e Piantedosi, ai prefetti Valenti e Galzerano, e al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare.

Il documento, presentato in conferenza stampa alla Camera, è stata firmato dai deputati Serracchiani del Partito Democratico, Silvestri del Movimento 5 Stelle, Richetti di Azione-Italia Viva, Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, e Magi di +Europa. «Le notizie che arrivano dai giornali ci inducono a chiedere chiarezza», ha dichiarato Debora Serracchiani, che ha moderato la conferenza. La deputata Zanella, di Avs, ha aggiunto: «Se anche con questa richiesta non dovessimo avere informazioni adeguate, andremo oltre. Certo non ci fermiamo. Insieme valuteremo quali altre vie intraprendere: è una questione di giustizia».