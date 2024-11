Prognosi di sette giorni per due poliziotti intervenuti sul posto. Il 42enne è stato arrestato e posto ai domiciliari

La polizia ha arrestato un 42enne crotonese per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza di domicilio e minacce. Gli agenti erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto giunta al 113. L'uomo è stato trovato nell'appartamento della ex moglie, intento a strattonare il figlio di sei anni che dormiva nel suo letto. Due degli agenti intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso, con prognosi di 7 giorni per entrambi. L'uomo è stato posto ai domiciliari.