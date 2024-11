La Chiesa vibonese e la comunità di Rombiolo sono in lutto per la prematura scomparsa del parroco della chiesa di San Michele, don Raffaele Arena. Il sacerdote 56enne sarebbe stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo alle prime ore di questa mattina. Il fatto è avvenuto nella frazione Pernocari dove il sacerdote risiedeva insieme agli anziani genitori. La notizia è stata accolta con sgomento e incredulità in paese, dove il sacerdote era molto apprezzato per le sue doti umani e spirituali. Il sindaco Giuseppe Navarra ha espresso parole di cordoglio a nome di tutta la comunità. Con ogni probabilità, a causa del grave lutto, anche i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma nella giornata di domani, verranno annullati.