Aveva fatto perdere le sue tracce da ieri, ma questa mattina è stata ritrovata. Protagonista della disavventura a lieto fine, una 17enne di Strongoli per la cui scomparsa, dalle prime ore di questa mattina, erano state avviate le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri, con l’ausilio di unità cinofile del nucleo regionale, mentre la Prefettura di Crotone aveva avviato il piano di emergenza per le persone scomparse. Presente anche il soccorso alpino della Guardia di finanza.

La ragazza, avvistata l’ultima volta nella tarda serata di ieri mentre camminava per le strade di Strongoli, sarebbe stata rintracciata intorno alle 9.40 a Cirò Marina. Visibilmente provata, ma in buone condizioni di salute è stata affidata al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.