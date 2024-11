Saranno tre i commissari che guideranno l'ente già sciolto per infiltrazioni mafiose

A seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Strongoli, deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 aprile, in data odierna si è insediata la Commissione straordinaria, per la provvisoria gestione dell’ente. Lo ha reso noto la Prefettura di Crotone. La predetta commissione è composta dal viceprefetto Umberto Antonio Pio Campini, dal viceprefetto aggiunto Rosa Correale e dal funzionario economico Marialuisa Tripodi.



La triade commissariale opererà nelle more del Decreto di scioglimento sino ad un massimo di 90 giorni. Lo scioglimento è stato deciso in seguito al coinvolgimento dell'ex sindaco Michele Laurenzano nell'operazione “Stige”; da quel momento fino ad oggi il Comune è stato gestito da un altro commissario, Eugenio Pitaro. Salta, dunque, la tornata elettorale del prossimo 10 giugno: Strongoli non andrà a nuove elezioni per eleggere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali poiché, in caso di scioglimento per infiltrazioni mafiosi, c'è bisogno di una “bonifica” da parte di commissari per evitare il riproporsi della problematica.