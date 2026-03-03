«Stiamo per partire. Se tutto va bene, abbiamo il volo programmato nel primo pomeriggio, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio a Milano Malpensa. Poi dovrò prendere un altro volo per Lamezia Terme, dove dovrei arrivare in tarda serata. Personalmente mi sento molto sollevato, un po’ più tranquillo, ma non canto vittoria».

Ad affermarlo, raggiunto telefonicamente dall’ANSA, è uno dei due studenti del Liceo scientifico «Mattei» di Castrovillari, rimasto bloccato insieme ad altri 200 studenti italiani a Dubai da sabato scorso.

«Diciamo – prosegue – che sarò rilassato al 100% quando scenderò dall’aereo e mi troverò a Milano Malpensa. In quel momento potrò dire: finalmente è finita. Adesso, in questo altro volo, ci sarà sicuramente un po’ di apprensione e un po’ di ansia. Ma speriamo che anche quest’ultimo passo verrà superato».