L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. La sostanza stupefacente era stata accuratamente nascosta all'interno di un autoarticolato con rimorchio fermo nel piazzale Anas nell'area degli imbarchi per la Sicilia

Oltre 22 chilogrammi di droga sequestrati e un autotrasportatore arrestato. È il bilancio di un'operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni nell'ambito dei controlli sul territorio e delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato durante un controllo effettuato nell'area degli imbarchi per la Sicilia. La sostanza stupefacente era stata accuratamente nascosta all'interno di un autoarticolato con rimorchio fermo nel piazzale Anas di Villa San Giovanni. L'ispezione del mezzo ha permesso ai Carabinieri di individuare il carico illecito e procedere al sequestro di oltre 22 chili di droga.