Frutta e verdura fresca tornano sugli scaffali dei supermercati calabresi dopo i giorni di blocco delle consegne provocati dalla protesta degli autotrasportatori. La sospensione della mobilitazione decisa da Fedralog ha consentito di riattivare il trasporto delle merci, con segnali di ripresa da nord a sud della regione. La distribuzione non è ancora uniforme, ma la situazione si sta avviando verso la normalità.

Nei punti vendita sono ricomparsi i prodotti freschi e sono riprese le consegne anche degli altri generi alimentari. Un primo segnale concreto dopo i disagi che avevano colpito negozi e supermercati, con merci ferme nei centri distributivi e difficoltà nel garantire il rifornimento degli scaffali.

Ripartono anche i rifornimenti di benzina e diesel

La ripresa riguarda anche il settore dei carburanti. Sono tornate a circolare le autobotti dirette ai distributori sparsi sul territorio regionale, molti dei quali fino a ieri avevano esaurito le scorte di benzina e diesel.

Il ritorno delle consegne alimentari e dei rifornimenti di carburante rappresenta un passo verso il superamento dell’emergenza. Restano tuttavia differenze tra le diverse aree della Calabria e la distribuzione procede ancora a macchia di leopardo.

La Prefettura di Catanzaro: possibile chiedere le scorte

La Prefettura di Catanzaro invita gli operatori a segnalare eventuali difficoltà che dovessero persistere anche dopo la rimozione dei presidi dei manifestanti. In una nota comunica che «qualora dovessero permanere difficoltà nella circolazione o nello svolgimento delle attività di trasporto di merci, nonostante l'avvenuta rimozione dei presidi dei manifestanti, gli operatori interessati potranno richiedere l'attivazione di servizi di scorta direttamente alla Questura. Tanto - è spiegato in una nota - al fine di assicurare, in relazione alle concrete esigenze rappresentate, il regolare svolgimento delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza. La Prefettura - si legge infine - continuerà a seguire l'evolversi della situazione, mantenendo il necessario raccordo con le Forze di Polizia competenti».

Le forze di polizia potranno quindi intervenire, su richiesta degli operatori interessati, per agevolare il trasporto delle merci nei casi in cui persistano ostacoli alla circolazione o problemi nello svolgimento delle attività. La Prefettura continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei trasporti e il progressivo ripristino della regolarità delle consegne.