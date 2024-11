È successo nel Cosentino. I rapinatori hanno messo a segno una serie di strategie per intrufolarsi nei locali dell'immobile e rapinarli. Il bottino della rapina ammonta a centinaia di euro e vari preziosi

Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza i tre malviventi che dopo aver sottratto le chiavi ad una coppia di anziani di Cariati, hanno svaligiato la loro casa impossessandosi di 650 euro in contanti e di vari monili d’oro.



Alle prime luci dell’alba di oggi, così, è scattato il blitz dei militari che hanno fatto irruzione nelle abitazioni e hanno tratto in arresto Francesco Saverio Scigliano, 25enne di Cariati; Marcello Albertani, 27enne di Rossano e Antonio La Rocca, 41enne anch’egli di Rossano. Uno degli arrestati stava già scontando un obbligo di dimora per una rapina in un abitazione commessa nel 2014 ai danni, anche in questo caso, di una donna anziana di Rossano, mentre gli altri due erano sorvegliati speciali per i loro numerosi precedenti specifici di polizia.