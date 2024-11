Un imprenditore agricolo e due pastori sono stati sorpresi all’interno di un’azienda agricola provinciale intenti a tagliare e a trafugare legna. I tre sono stati arrestati dai carabinieri

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Botricello, nel corso di un mirato servizio volto alla repressione dei fenomeni predatori, hanno sorpreso all’interno dell’azienda agricola provinciale “Condoleo”, in località Fieri di Belcastro tre persone intente a tagliare e a trafugare legna.



Si tratta di P.R., nato a Catanzaro, 28 anni, residente in Belcastro, imprenditore agricolo, V.G., nato in Romania, 41 anni, residente in Belcastro, pastore e M.E., nato in Romania, 49 anni, residente in Romania, di fatto domiciliato in Belcastro, pastore.



Rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 8 quintali di legna asportati e la motosega utilizzata per compiere il reato.