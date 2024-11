In caso di bimbi positivi in classe, i compagni potranno eseguire il test antigenico gratuito in farmacia dietro prescrizione medica e secondo le modalità previste in regime di "sorveglianza"

Tutti i bambini che frequentano le scuole primaria in Calabria e che si trovano in regime sorveglianza (cioè chi ha avuto casi positivi nella propria classe), potranno fare gratuitamente il tampone rapido presentando la prescrizione medica del pediatra in qualunque farmacia o struttura sanitaria convenzionata. Lo ribadisce in una nota il vicepresidente della Regione, Giusi Princi, confermando quanto già anticipato ieri da LaC News24.

In altre parole, la Cittadella rimarca che non solo i ragazzi delle scuole medie e superiori possono usufruire dei test gratuiti, ma anche gli alunni dai 6 ai 10 anni di età. D' altronde, l'incertezza che dominava l'argomento aveva generato non poche perplessità in tanti genitori che si ritrovavano in fila con i propri figli per un tampone antigenico richiesto dall'Asl e dalla scuola.

La nota della Regione

Dunque, dopo aver risposto alle nostre domande, la Regione ha deciso di fare un ulteriore passo diramando una nota ufficiale che riassume il quadro normativo che regola la materia: “La Regione Calabria rende disponibile la funzionalità per la richiesta di tamponi gratuiti anche per le scuole primarie. Il Decreto legge n.4-22, già dal 27 gennaio 2022, estende anche alle Scuole primarie le misure di sostegno anti-Covid, così come adottato per le scuole secondarie di primo e secondo grado. La famiglia dell’alunno, una volta informata che il congiunto è un contatto scolastico confermato di caso Sars-Cov2, può contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad effettuare il tampone allo studente direttamente, oppure a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o struttura sanitaria riconosciuta”.