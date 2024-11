Si procede alla verifica della copertura. Sul posto i vigili del fuoco, anas e polizia stradale

Una nuova caduta di calcinacci si è verificata in una galleria della Tangenziale Ovest a Catanzaro. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco e si resta in attesa dell'arrivo della polizia stradale e dell'Anas per effettuare le verifiche della copertura della galleria. Nessun danno alle vetture in transito. La strada - in entrambe le direzioni - è chiusa al traffico.