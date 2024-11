L'ex capo della protezione civile Calabria in un post si rivolge ai reggini: «Cerco persone per liberare la Calabria dai politici incompetenti e imbroglioni»

«A Reggio Calabria sto cercando persone libere su cui poter contare per il nostro progetto di cambiamento, per liberare la Calabria dai politici incompetenti e imbroglioni. Chi è interessato può contattarmi in privato su messanger». Carlo Tansi non si ferma, con un appello lanciato sulla sua pagina facebook, cerca candidati che entrino a far parte del suo movimento politico Tesoro Calabria nella città metropolitana di Reggio Calabria, in vista della prossima tornata elettorale regionale.

La campagna elettorale per la corsa alla cittadella prosegue, l'ex capo della protezione civile Calabria sembra essere quello più attivo. Tansi sta pubblicando ogni giorno nuovi post in cui lancia frecciatine che, la maggior parte delle volte, vanno a colpire la vecchia classe politica calabrese in maniera forte.