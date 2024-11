Pienone a Camigliatello grazie alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni

Sole e tanta neve. Centinaia di sciatori sono stati richiamati sulle piste da sci di Camigliatello Silano, nella Sila cosentina. Complici le abbondanti nevicate tra sabato e domenica. I calabresi non hanno perso tempo e già dal mattino presto hanno infilato gli scarponi, messo gli sci e passato l’intera giornata sugli impianti. Le continue spolverate di neve fresca hanno reso i tracciati soffici, facili da sciare e divertenti. Agli inesperti hanno pensato gli istruttori che hanno lavorato tutto il giorno, con corsi per singoli sciatori o per gruppi.

Presi d’assalto anche i rifugi. Tanti hanno approfittato dei punti ristoro per pranzare tra una discesa e l’altra, numerosi poi sono stati coloro che, anche senza gli sci, sono saliti nei rifugi per prendere il sole e godere del panorama.