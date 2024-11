Ad annunciarlo il leader del movimento per i Diritti Civili Franco Corbelli, che da anni si batte perché il progetto venga realizzato

Un luogo fisico dove rendere omaggio a chi ha perso la vita dopo essere scappato dalla guerra e dalla fame, a chi è arrivato nel nostro paese alla ricerca di un futuro migliore. Ma anche a chi, sulle nostre coste, non ci è mai arrivato. Inizieranno a maggio i lavori per il cimitero dei migranti che verrà costruito a Tarsia, nel Cosentino. È quanto assicura il leader del movimento Diritti Civili Franco Corbelli.

Corbelli ha chiarito che di aver avuto «conferma dall’ufficio tecnico del comune di Tarsia sul fatto che, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, redatto dall’architetto Fernando Miglietta e da Donato D’Anzi, è stata avviata la procedura per il primo appalto per un finanziamento di 250mila euro, concesso dalla Regione Calabria. L’inizio dei lavori, con l’apertura del cantiere e una contestuale, grande e fortemente simbolica manifestazione, è per i primi giorni di maggio».