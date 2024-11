Il ragazzo è stato accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. E' stato condotto nel carcere di Palmi

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria nelle aree più sensibili della Provincia ed in modo particolare nella Piana di Gioia Tauro. Numerosi i controlli e le perquisizioni che hanno interessato il territorio della Compagnia di Taurianova diretta dal Capitano Marco Barone che, con l’impiego di alcune componenti operative dislocate sul territorio di competenza, al termine di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una persona ritenuta responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A Taurianova (RC) – frazione San Martino, i Carabinieri della locale Stazione agli ordini del comandante interinale ,maresciallo Luca Caponnetto, hanno arrestato in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: Giuseppe Graziano, di anni 31, del luogo, noto alle forze di polizia.

Il giovane, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di chilogrammi 2,213 di marijuana, suddivisi in 32 confezioni sottovuoto ed abilmente occultati all’interno di una valigia che portava al seguito. La successiva perquisizione domiciliare immediatamente condotta dai Carabinieri di San Martino di Taurianova, con l’immediato ausilio di ulteriori militari inviati dalla centrale operativa del Comando Compagnia di Taurianova, consentiva di rinvenire ulteriori chilogrammi 1,730 (di marijuana, nonché materiale vario per il confezionamento della stessa. Tutto quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro ed il giovane dichiarato in stato di arresto. Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.