Il giorno di Natale, vandali hanno colpito la “Casa della Partecipazione” a San Martino di Taurianova, nel Reggino, sede di ben sette associazioni locali, tra cui Taurianova TV.

Un’azione distruttiva in un periodo dell’anno caratterizzato da valori diametralmente opposti. Sbigottimento tra i cittadini, che si chiedono cosa mai possa spingere a danneggiare locali usati per il bene comune.

Sono state rotte tutte le porte e serrature presenti nello stabile. A scoprirlo, nella serata di Natale, i membri delle associazioni, che hanno allertato i carabinieri, i quali sono intervenuti prontamente per constatare l'accaduto.

Per la Casa della partecipazione, sede di Taurianova TV, si tratta del terzo episodio di vandalismo subito quest’anno.

Un luogo di crescita e aggregazione preso inspiegabilmente di mira.

Mentre le forze dell’ordine continuano ad indagare per risalire ai colpevoli, la società, quella sana, esprime solidarietà e invoca un cambiamento di rotta.