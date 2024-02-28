«L’apertura del teatro comunale di Vibo Valentia, lo scorso 14 febbraio, è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure e delle normative in materia di sicurezza, e non poteva essere altrimenti. Il Comune, che aveva per tempo predisposto tutta la documentazione utile ad una valutazione a fini autorizzativi, ha ritenuto opportuno, in questo frangente, e nelle more della definizione della procedura medesima, di attenderne gli esiti prima di procedere con qualsivoglia tipo di iniziativa di carattere artistico». Lo rende noto l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.

«In questi giorni vi è stata una interlocuzione con i vertici organizzativi del Parioli, ai quali è stata illustrata la situazione e dai quali si è ricevuta massima comprensione. Per questo, e per la grande opportunità che hanno concesso alla città di Vibo Valentia mettendo a disposizione spettacoli e attori di livello nazionale - conclude l'amministrazione comunale -, è stata manifestata loro tutta la gratitudine dell’amministrazione, nella convinzione, comunque, che questa sinergia instaurata continuerà a produrre benefici di carattere sociale e culturale per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con la tenacia di sempre per assicurare alla città la piena fruizione del teatro il più presto possibile».