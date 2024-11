«Purtroppo rimangono alcuni insegnanti politicizzati che fanno il tifo per la sinistra, ma non voglio credere che alcuni di loro siano arrivati a paragonare il mio decreto sulla sicurezza alle leggi razziali, come non voglio credere che una docente possa davvero parlare di allarme razzismo in Italia, visto che i dati dicono il contrario». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della traccia di un tema proposta in una scuola di Crotone.



«Se fosse vero quanto segnalato da studenti e genitori - ha aggiunto - l'insegnante in questione dovrebbe scusarsi e cambiare mestiere, evitando di fare la militante politica in classe. Un abbraccio a quei ragazzi da parte di un papa' che lavora per una scuola senza pregiudizi».