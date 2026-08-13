Il temporale si è abbattuto sulla zona dell’alto Tirreno cosentino intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio ed è durato soltanto pochi minuti, ma con un’intensità tale da provocare il fuggi fuggi generale dalle spiagge

Un improvviso temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha messo a dura prova nel pomeriggio di ieri la struttura dell’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro, da quest’anno teatro di una serie di spettacoli dal vivo che si svolgeranno in tutto il mese di agosto.

A cedere è stata la recinzione sul lato sud della struttura, che si è piegata su sé stessa. Risultano danneggiati anche alcuni cartelloni pubblicitari del Festival dell’Arena dei Cedri, che si sono staccati dall’impianto realizzato lungo il tratto della Ss18 che attraversa il centro cittadino.

Fortunatamente, però, ieri sera non era in programma nessun concerto e al momento del temporale l’arena era vuota. Nessuna persona è rimasta ferita.

Forti folate di vento

Il temporale si è abbattuto sulla zona dell’alto Tirreno cosentino intorno alle 18.30 ed è durato soltanto pochi minuti, ma con un’intensità tale da provocare il fuggi fuggi generale dalle spiagge. Le condizioni meteorologiche hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità, con traffico congestionato lungo la SS18, interessata dal rientro dei numerosi bagnanti.