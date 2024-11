L'ondata di maltempo colpirà in modo particolare i territori lungo la fascia tirrenica. Allerta gialla per le zone restanti. Alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria e sulle altre regioni del centro-sud Italia. Previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Calabria, Basilicata, Campania e Molise. Nella nostra regione, il maltempo interesserà soprattutto la fascia tirrenica. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia. L’allerta è stata diramata nelle scorse ore dalla Protezione civile.

Nel frattempo, alcuni sindaci stanno valutando chiusura delle scuole. A Nicotera e Joppolo, nel Vibonese, per la giornata di domani niente lezioni negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.