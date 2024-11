Nella struttura di San Ferdinando è stata aperta una moschea: al centro dell'incontro un piano per il miglioramento della vivibilità

Si sono incontrati gli Imam della tendopoli Songne Karim Alaghi, Gasama Ali Fousseyi, Karamba Toray e Jabbi Sajal, il commissario Andrea Polichetti e il sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi. Lo rende noto un comunicato diramato dall’amministrazione comunale del piccolo centro del Reggino.





“Tra gli obiettivi dell’incontro – si legge nella nota - lo sviluppo del processo di conoscenza e di fiducia con gli ospiti della tendopoli e la promozione di una relazionalità e di una comunicazione più ricca e più produttiva. Tale processo, già avviato da tempo con i numerosi incontri svoltisi nell’aula consiliare del Comune, è proseguito con l’apertura dello “Sportello Migranti” e con l’avvio dei corsi di alfabetizzazione accolti subito con grande interesse e partecipazione dagli ospiti migranti.

Gli Imam – conclude la nota - esprimendo la loro soddisfazione per l’incontro, hanno avuto modo di illustrare alcune criticità e proporre altri interventi necessari per costruire condizioni di vivibilità migliori e utili a un più efficace processo di integrazione. I rappresentanti delle istituzioni hanno confermato l’impegno per superare tutte le criticità emerse tra cui, ad esempio, il riscaldamento delle tende e una più adeguata illuminazione delle strade adiacenti la tendopoli".