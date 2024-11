Bloccato immediatamente l'autore della sparatoria, di fronte al teatro in cui si teneva l'assemblea di Magistratura democratica, alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Attimi di tensione a Reggio Calabria, dove oggi si celebrava l'assemblea di una corrente della magistratura, e dove per l'occasione era previsto l'intervento del ministro. Un uomo ha esploso due colpi di pistola di fronte al teatro Cilea di Reggio, e poi ha provato a dileguarsi. Bloccato velocemente dai Carabinieri e subito identificato. Si tratta di Fausto Bortolotti, 61anni, con precedenti per furti e rapina. Non ancora chiaro il movente del gesto.



Orlando - "Grazie alle forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo - ha dichiarato il ministro - non tanto per la mia incolumità quanto per la sicurezza delle altre persone visto che gli spari sono avvenuti in strada in pieno centro".