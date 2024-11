Prima si è fatto inviare una foto che la ritraeva in posa intima, poi ha chiesto alla ragazza altri scatti minacciandola di diffondere quello in suo possesso. In poco tempo il giovane è stato denunciato e sottoposto a perquisizione

PHOTO

Un fermo immagine tratto da un video della polizia mostra l'operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il contrasto alla pedopornografia. ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY