Il detenuto è di Lamezia Terme e si trovava recluso per scontare una condanna anche per reati sessuali

Tentato suicidio questa sera nell'istituto penitenziario di Vibo Valentia di località Castelluccio. Un detenuto di 44 anni, F.B., di Lamezia Terme, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella sua cella dove si trovava recluso per scontare una pena. Nonostante l'immediato intervento della polizia penitenziaria, l’uomo è giunto in gravissime condizioni all’ospedale di Vibo Valentia dove i medici stanno cercando di mantenerlo ancora in vita. Il 44enne a causa della mancanza di ossigeno, provocato dal tentativo di impiccagione, ha riportato gravi danni al cervello e si trova in stato di coma.

F.B. stava scontando una pena per vari reati fra cui anche molestie sessuali ai danni di una ragazza di Vibo Valentia. Episodio avvenuto nel 2012.