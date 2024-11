L'uomo, sorpreso dai carabinieri, avrebbe affermato: «Mettetemi in carcere, almeno lì avrò da mangiare»

Un 52enne originario di Reggio Calabria ma residente a Nova Milanese è stato arrestato ieri sera per furto ai danni di un’anziana, alla quale avrebbe sottratto il portafoglio.

L’uomo, sorpreso dai militari dell’Arma in via Novara a Milano, avrebbe così giustificato la sua azione: «Mettetemi in carcere, almeno lì avrò da mangiare».

Inoltre, venuto a conoscenza che il reato commesso avrebbe comportato solamente i domiciliari e non il carcere, avrebbe affermato: «Allora farò presto una rapina, così da guadagnarmi il carcere».