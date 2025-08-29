L’uomo avrebbe speronato l’auto della donna per poi scagliarsi contro di lei. Alla base del gesto la separazione avvenuta un anno fa. La 70enne è ora ricoverata a Cosenza

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Roccabernarda dopo aver aggredito in pieno centro l’ex moglie, colpendola più volte con un coltello al collo e alla spalla. L’uomo, pensionato 73enne del posto e già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe prima speronato l’auto della donna (70 anni) per poi scagliarsi contro di lei armato di coltello. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito, ci sarebbero rancori legati alla separazione avvenuta circa un anno fa.

Determinante l’intervento di alcuni cittadini presenti, che sono riusciti a bloccare l’aggressore L’uomo è stato poi fermato dai militari della Stazione di Roccabernarda, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro.

La donna, immediatamente trasportata presso l’ospedale di Cosenza, non versa in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata per le cure del caso. I rilievi tecnici sul luogo dell’aggressione sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Crotone in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida. Le indagini, condotte dai militari dalla Stazione di Roccabernarda e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Petilia Policastro, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.