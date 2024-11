Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha arrestato C.A. minorenne di nazionalità rumena responsabile di un violento tentativo di furto con strappo ai danni di una donna anziana che ha riportato lesioni a seguito della caduta provocata dalla violenza azione.

Il minorenne, a seguito della reazione della donna, non è riuscito ad impossessarsi di alcun oggetto di valore ma, grazie alla proficua collaborazione dei cittadini che hanno assistito alla scena, è stato immediatamente individuato, arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della necessaria convalida del provvedimento provvisorio di polizia. Nella giornata di ieri, all’esito dell’udienza di convalida il minorenne è stato collocato in una comunità per minori di Reggio Calabria.