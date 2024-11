L'episodio è accaduto all'interno di un Istituto tecnico superiore. Mentre un uomo si accingeva a forzare la gettoniera per svaligiare l'incasso, una donna fungeva da "palo". Entrambi sono stati colti il flagranza e arrestati dalla Polizia

Un ragazzo ed una ragazza, sono stati arrestati dagli uomini della Squadra mobile di Crotone, dopo essere stato colti in flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nello specifico, l’uomo, poco prima della mezzanotte, si era introdotto in un Istituto Tecnico Superiore del capoluogo, ed è stato sorpreso mentre si accingeva a forzare la gettoniera dei distributori di merendine, mentre la donna fungeva da “palo” intenta, cioè, ad avvisarlo qualora nelle vicinanze si fossero avvicinati equipaggi delle forze dell’ordine.

Per questi motivi, i due sono stati arrestati e su disposizione del Pubblico ministero, condotti presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima. A tal proposito, il Giudice ha convalidato l’arresto e, ha contestualmente disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza mentre nei confronti della donna l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria