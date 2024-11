I due malviventi, messi in fuga dal proprietario del mezzo, sono stati successivamente individuati e tratti in arresto dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Marina di Gioiosa Jonica hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto due cittadini romeni residenti a Reggio Calabria: David Daniel Marian, 27 anni, e Hegedus Francis Calin, 24 anni.

In particolare, i due soggetti hanno tentato di rubare un motociclo nel comune di Siderno, ma sono stati messi in fuga dal legittimo proprietario. I due malviventi, dopo aver percorso la Statale 106 in direzione Nord, sono stati notati all’altezza di un noto bar di Marina di Gioiosa Jonica da una pattuglia dell’Arma che, insospettitasi dell’atteggiamento dei due fuggitivi, li ha fermati e perquisiti conducendoli, successivamente, presso la locale Stazione per ulteriori accertamenti.

I Carabinieri, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti sono stati dichiarati in stato di arresto per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alternate e grimaldelli. Nel corso dell’udienza di convalida, il gip del Tribunale di Locri, concordando pienamente con la tesi investigativa scaturita da attività di polizia giudiziaria svolta dai Carabinieri, ha convalidato l’arresto disponendone contestualmente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.