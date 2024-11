A ridosso dell'orario di chiusura due persone hanno fatto irruzione nei locali, minacciato i presenti e preso l'incasso della giornata. Sono stati arrestati dalla Polizia

Ancora un tentativo di rapina a Cosenza. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita la farmacia Misasi presa di mira da due persone a volto coperto che a ridosso dell'orario di chiusura a volto coperto hanno fatto irruzione nella farmacia e dopo aver minacciato i presenti si sono fatti consegnare l'incasso della giornata.

A far saltare i piani però l'intervento degli agenti delle Volanti che hanno colto sul fatto i due che sono stati prima bloccati e poi arrestati e portati in Questura per i riscontri del caso. Si tratta di Francesco Giorgio Rocchetti, 38 anni, e Francesco Tornelli, 47 anni, già noti alle forze dell'ordine.

Con quella di questa sera si allunga la lista di episodi delittuosi che stanno interessando la città di Cosenza.

Francesco Pirillo