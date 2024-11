Due ragazzi classe 95’ sono stati posti agli arresti domiciliari stamane, su indicazione della Procura di Paola. L’accusa è fabbricazione e porto di ordigno esplosivo micidiale, e disastro doloso in concorso.

Diamante (Cosenza) – L’indagine dei Carabinieri della compagnia di Scalea era stata avviata il 10 dicembre, in seguito al ritrovamento di un innesco artigianale all’interno del bar dell’Istituto tecnico per geometri e ragionieri di Diamante. Gli autori del gesto, secondo gli inquirenti, sarebbero questi due giovani, ex studenti, che avrebbero posizionato l’ordigno all’interno del bar nella notte, dopo aver forzato la porta d’ingresso. I due erano stati denunciati per furto dal titolare del bar.