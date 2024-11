Insieme a un complice avevano prelevato un registratore di cassa per poi dileguarsi a bordo di uno scooter. La fuga però era stata impedita da una dipendente del negozio

La polizia ha eseguito a Messina una misura cautelare in carcere nei confronti di un 34enne di Reggio Calabria per una tenta rapina a un supermercato del centro città. Secondo l'accusa, sarebbe il complice di un messinese di 37 anni già arrestato lo scorso 16 ottobre in esecuzione di altro provvedimento restrittivo emesso dal gip.

I fatti contestati risalgono al 19 settembre scorso, quando due persone, a volto coperto e uno dei quali armato di pistola, si erano è impossessati del registratore di cassa fuggendo su uno scooter. Il tempestivo intervento di una dipendente, che ha inseguito uno dei due rapinatori e dopo averlo strattonato ha recuperato il cassetto con il registratore di cassa, ha impedito ai banditi di impossessarsi del denaro contenuto all'interno.

La visione delle riprese delle telecamere della zona ha consentito al personale della Squadra Mobile di individuare i due presunti autori della rapina.