Il ministro dell'Interno è intervenuto sull’episodio in cui un uomo ha dato fuoco all'auto della ex moglie mentre la donna era a bordo

«Quello stronzo, quando ci vuole ci vuole, deve stare in galera finché vive». Lo ha detto il Ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, al PalaSassi di Matera in un comizio in vista delle Regionali lucane del prossimo 24 marzo.



Salvini ha fatto riferimento all'uomo che, a Reggio Calabria, ha dato fuoco all'auto della ex moglie mentre la donna era a bordo: «Uno stronzo del genere - ha detto Salvini - non deve uscire dalla galera finché campa. Un personaggio del genere deve marcire in galera».

