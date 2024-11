I tre si erano introdotti in un esercizio commerciale dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Intenti nel loro operato, sono stati sorpresi a dalle Pattuglie, allertate dietro segnalazione di cittadino

Nella notte scorsa gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto tre persone per il reato di tentato furto in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, nel quartiere di Santa Maria: B.L. cl.77, B.R.D. cl. 87 e B.S. cl. 87.

I tre si erano introdotti in un esercizio commerciale dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Intenti nel loro operato, sono stati sorpresi a dalle Pattuglie, che erano state allertate dalla Sala Operativa della Questura dietro segnalazione di un solerte cittadino che aveva notato quanto stava avvenendo.

Alla vista degli Agenti, che avevano raggiunto l’ingresso dell’esercizio commerciale, i tre giovani che si trovavano all’interno, forzavano il blocco e si davano precipitosamente alla fuga, ma gli Agenti si ponevano all’inseguimento e in brevissimo tempo riuscivano a mettere le manette ai polsi dei fuggitivi, nonostante le loro resistenze, tanto che uno degli Agenti è stato trasportato al Pronto Soccorso dove gli è stata prescritta una prognosi di dieci giorni.

Nell’immediato dell’Operazione, il P.M. di turno disponeva la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che, svoltosi ieri, si è concluso con la convalida degli arresti.