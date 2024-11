Indosso all'uomo sono stati rinvenuti una serie di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso, utilizzati per forzare la porta d’ingresso, e 100 euro circa in banconote di vario taglio

È stato sorpreso nel cuore della notte dai carabinieri mentre tentava di introdursi all’interno di un’agenzia assicurativa di Soverato. Era l’una circa quando, a seguito di una telefonata giunta in sala operativa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato e della stazione di Davoli, si sono recati in via Pola, in pieno centro cittadino, dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti tempestivamente sul posto i militari hanno sorpreso M.L. 64enne del posto all’interno della struttura mentre cercava di portare a segno il colpo.

Il 64enne è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale sono stati rinvenuti una serie di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso, utilizzati per forzare la porta d’ingresso, e 100 euro circa in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività delittuosa e successivamente restituiti all’avente diritto. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre M.L. è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nel pomeriggio odierno, la 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di Soverato, con contestuale permanenza presso la propria abitazione dalle 20 alle 7.

l.c.