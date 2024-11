L'uomo è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco mentre si trovava nei pressi del Castello ducale. Indagini in corso

Sparatoria nel centro di Corigliano. Un uomo di 40 anni, Domenico Russo, è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco mentre si trovava nel centro storico nei pressi del Castello ducale.

In base alle prime informazioni, pare che in passato Russo sia stato vicinissimo a Pietro Longobucco, denominato u' ianchi i varrili, il boss di Corigliano il cui cadavere venne rinvenuto nel novembre 2018 nelle acque del porto di Schiavonea. L’uomo era stato ucciso con un colpo alla testa e gettato all'interno di un furgoncino nella Darsena. Indagini in corso.