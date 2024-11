Hanno risposto al gip Domenico Riccio, nel corso dell’interrogatorio di garanzia che è seguito all’arresto di due giorni fa, Franco Trovato, 23 anni e Antonio Masi, 25 anni, accusati di tentato omicidio per essersi lanciati con l’auto contro un ragazzo, Ottorino Rainieri, col quale avevano avuto una rissa, insieme ad altre persone, qualche ora prima.

Franco Trovato, assistito dall’avvocato Francesco Gambardella, ha ammesso gli addebiti che gli vengono contestati, che l’incidente è stato conseguenza di quanto avvenuto durante la rissa e di essere disposto a risarcire il danno causato.

Anche Masi, difeso dall’avvocato Domenico Ruscio, ha risposto al giudice negando ogni responsabilità.

I fatti sono accaduti la notte del 30 marzo scorso. Prima vi è stata una rissa in locale di corso Numistrano tra Masi e Trovato e Rainieri e un suo amico. Una rissa alla quale si sono unite poi altre persone.

I due gruppi sono stati separati e sembrava che la cosa fosse finita lì. Ma intorno alle 3:30 del mattino, mentre Rainieri e l’amico stavano facendo ritorno all’auto di quest’ultimo, sono stati avvistati da Trovato che guidava una Mercedes bianca. Trovato, come si evince anche dalle telecamere di video sorveglianza, ha fatto manovra per tornare indietro e, incurante di essere contromano, si è lanciato contro Rainieri che con balzo repentino è riuscito a salvarsi – pur riportando al frattura del collo del piede – mentre la Mercedes si schiantava contro l’auto del suo amico.

Al loro arrivo sul posto, in un primo momento, gli agenti del Commissariato di polizia di Lamezia Terme non hanno trovato nessuno solo due auto incidentate. Le indagini e le immagini di video sorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto e incriminare i due ventenni. Franco Trovato è figlio di Luigi Trovato, morto in una sparatoria il sette marzo 2022. Il ragazzo era presente ed era alla guida di una delle due auto che hanno, inizialmente, bloccato la macchina a bordo della quale viaggiavano Claudio Paola e Antonio Monteleone. Questi, vista la situazione, hanno cominciato a sparare cagionando la morte di Luigi Trovato. Secondo il gip non è da escludere che la rissa dello scorso 30 marzo «abbia trovato origine nell’uccisione di Trovato Luigi, padre di Franco Trovato».