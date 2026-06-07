Nella giornata odierna, a seguito del tentato femminicidio di una giovane ragazza di Terranova da Sibari, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di un 30enne di Corigliano, dopo aver convalidato il fermo operato dai Carabinieri il 2 giugno scorso.

Il provvedimento restrittivo, eseguito con tempestività dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Castrovillari, ha trovato pieno accoglimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. La decisione del Giudice conferma la solidità del quadro indiziario raccolto nelle ore immediatamente successive all'aggressione.

L'efficacia e la rapidità dell'azione sinergica tra la Procura della Repubblica di Castrovillari e i Carabinieri dimostrano come il contrasto alla violenza di genere rappresenti una priorità assoluta e inderogabile per le Istituzioni di questo territorio. L'applicazione rigorosa degli strumenti normativi a tutela delle donne vittime di violenza ha permesso di intervenire tempestivamente in una circostanza di eccezionale gravità.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della locale Procura per il definitivo accertamento delle responsabilità. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l’odierno indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e che nello sviluppo del procedimento potrà anche emergere l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.