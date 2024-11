Tre scosse nel giro di pochi minuti. Epicentro nel Mar Tirreno al largo delle coste di Praia a Mare e Maratea

PRAIA A MARE (CS) – Sciame sismico al largo della costa calabra al confine con la Basilicata. Tre le scosse avvertite tra le 6.24 e le 7.42 di stamani. La prima di magnitudo 3.9 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato individuato nel Mar Tirreno al largo delle coste dei comuni di Maratea (Pz) e Praia a Mare (Cs) a 8,5 chilometri di profondità. La seconda, di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 7.32. Stesso epicentro e stessa profondità. La terza forte scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla rete di rilevazione dell'Ingv alle ore 7.42. Stesso epicentro delle prime due, profondità 9 chilometri. Nei comuni costieri molti residenti e molti turisti si sono riversati in strada nel timore di altre scosse. Forte la preoccupazione per la presenza, proprio nell'area in cui si sono registrati i movimenti tellurici, del vulcano Marsili, il più grande vulcano sottomarino del Mediterraneo. Al momento non si registrano danni a persone o cose.