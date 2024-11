Si è aperta così la seduta odierna dal consiglio comunale. Diverse le iniziative in tutta la provincia

Un minuto di silenzio per commemorare le vittime del sisma del centro Italia. Si è aperta così la seduta odierna del consiglio comunale di Cosenza durante la quale il sindaco Mario Occhiuto ha informato del viaggio di Padre Fedele Bisceglia verso i luoghi terremotati per consegnare personalmente il contributo di diecimila euro stanziato da Palazzo dei Bruzi.

Allestito anche un gazebo, a cura dell'assessorato alla povertà, per la raccolta di fondi e generi di prima necessità. Ma in tutta la provincia di Cosenza si moltiplicano le iniziative di solidarietà. La Croce Rossa ha organizzato una raccolta di vestiario e di alimenti a lunga conservazione presso la sede di contrada Rocchi a Rende, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 18. Identica iniziativa è stata assunta dall'amministrazione di San Giovanni in Fiore.

Il Comune di Mendicino ha promosso una raccolta fondi, mettendo a disposizione un apposito conto corrente mentre il comune di Montalto Uffugo devolverà l'intero incasso dello spettacolo di Mogol, inserito nel programma del Festival Leoncavallo.

Anche dallo sport giungono segnali tangibili. Il Cosenza ha rinunciato alla festa organizzata presso il Castello Svevo per la presentazione della squadra e di comune accordo con il Catanzaro devolverà alle popolazioni colpite parte degli incassi del derby di campionato. Anche Rende e Roccella si sono accordate per donare l'incasso del match di coppa Italia in programma domenica.