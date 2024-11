L’appuntamento lunedì con l’autoemoteca dell’Avis. Parallelamente il Comune ha avviato una raccolta fondi

Lunedì prossimo, 29 agosto, dalle 7.30 alle 11.45, nel piazzale antistante la Casa Comunale di Rende, sita in Largo San Carlo Borromeo, sarà presente un’autoemoteca dell’Avis per la donazione del sangue in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.



L'iniziativa è stata proposta dalla stessa amministrazione comunale che ha promosso anche una raccolta di fondi per le comunità colpite dal sisma.



Per contribuire si può effettuare bonifico bancario. Questo l’Iban: IT20V070628088000000018737