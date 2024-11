La sezione operativa della colonna mobile Calabria proveniente dal comando di Catanzaro è impegnata ad effettuare verifiche sulle abitazioni danneggiate dal sisma

Risultano ancora in corso le operazioni di soccorso predisposte a seguito del sisma che ha colpito la costa campana e, in modo particolare, l'isola di Ischia con i centri abitati di Lacco Ameno e Casamicciola dove si sono registrati i più consistenti crolli di edifici e danni a strutture e fabbricati. Dalla sera del 21 agosto anche la sezione operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro composta da quattro mezzi e nove unità, è impegnata nei territori colpiti dal sisma. Complessivamente, il comando nazionale dei Vigili del fuoco ha mobilitato per garantire le operazioni di soccorso 200 unità e 65 mezzi oltreché personale del comando di Napoli e da tutti i comandi della Campania e dalle direzioni Lazio, Calabria e Puglia e dei Team USAR di Lazio e Toscana.

Finora sono stati recuperati e tratti in salvo un bambino di 7 mesi nella notte del 22 agosto e, nella mattinata di ieri, altri due bambini coinvolti nel crollo. Le operazioni sono state svolte in un contesto particolarmente difficoltoso e delicato. I Vigili del fuoco hanno rimosso manualmente gran parte del materiale, sino ad aprire dei varchi attraverso i quali è stato possibile estrarre i bambini.

Da stamane la sezione operativa della Colonna Mobile Regionale Calabria proveniente dal Comando dei Vigili del fuoco di Catanzaro è impegnata ad effettuare verifiche sulle abitazioni danneggiate dal sisma con un team di funzionari specializzati. Si sta provvedendo altresì al recupero dei beni dalle macerie cercando di far fronte alle numerose richieste che giungono alle unità di crisi locali dislocate nelle vicinanze della zona rossa. L'intento è di restituire quanto più possibile alle persone che nell'evento calamitoso hanno perso tutto.

