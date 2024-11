Il sisma, avvenuto ad una profondità di 47 km, avvertito in modo distinto nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria e in alcune zone del Cosentino. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno a persone o cose

Trema la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, ha interessato la costa sud occidentale della Regione. Il sisma, avvenuto alle ore 4:50 ad una profondità di 47 km e con epicentro a 9 km da Tropea e a 10 da Ricadi, è stato avvertito in maniera distinta in numerosi centri della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria e in alcune zone del Cosentino. Una seconda scossa di minore intensità, magnitido 1.6, è stata registrata nello stesso punto alle 5.05. Tanta paura ma fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria: «Zona caratterizzata da sismicità profonda»