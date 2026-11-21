«Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la Calabria centrale. La notevole profondità dell'ipocentro ha ampliato l'area in cui la scossa è stata percepita ma ha ridotto l'energia delle onde sismiche in superficie». Così in un post social la protezione civile regionale ha spiegato la natura del sisma di magnitudo 4.3 avvertito qualche minuto prima delle 23 in larga parte della Calabria centrale.

L’epicentro è stato localizzato a Capistrano in provincia di Vibo Valentia, ma il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Catanzaro e in provincia. Il capo della protezione civile regionale, Giacomo Giovinazzo ha fatto sapere di essere in contatto con i sindaci dell’area: «Al momento non si registrano danni o segnalazioni particolari» ha dichiarato. Da quanto riferito dai sindaci interessati dalla scossa, la situazione è al momento sotto controllo.

Alle 21.17 è stata inoltre registrata un’altra scossa di terremoto di entità più lieve a Torre di Ruggiero, posta a circa 23 chilometri. Il capo della protezione civile «non esclude ma non conferma» un possibile collegamento tra i due eventi sismici.