Gente in strada, sindaci al lavoro per controllare eventuali danni alle strutture comunali e un nuovo fenomeno registrato a Bocchigliero alle 2.12

Una notte di paura in Calabria dopo la scossa di magnitudo 5.0 registrata ieri sera in tutta la regione con epicentro a Pietrapaola sullo Jonio Cosentino a una profondità di 21 chilometri. Una scossa avvertita su tutto il territorio regionale con la gente che si è riversata in strada. Nella tarda serata di ieri Il capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato l'Unità di Crisi per fare il punto con le autorità territoriali e le strutture operative della Protezione civile. Secondo i dati del dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria si tratta del terremoto «più intenso» degli ultimi 12 anni in Calabria.

In molte zone i sindaci hanno allertato i sistemi di emergenza con un'altra scossa registrata alle 2.12 di magnitudo 2.4 a Bocchigliero nel Cosentino. Una situazione che dopo i primi controlli sui territori non ha fatto registrare danni a cose o persone ma solo tanta paura.