Il sisma è stato registrato in mare, ad una profondità di 286 chilometri, ed è stato avvertito in buona parte della regione

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in serata, intorno alle 22:42, in buona parte della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato di magnitudo 5.1.

L'epicentro del sisma è stato registrato in mare - ad una profondità di 286 chilometri -, davanti alla costa tirrenica cosentina e in particolare tra Praia a Mare e San Nicola Arcella. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel Cosentino, ma anche nel Catanzarese e nel Vibonese. Segnalazioni arrivano anche da Crotone, dalla piana di Gioia Tauro e persino da Reggio Calabria.

Tanta paura e gente in strada nel timore di repliche, ma al momento nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco. Anche i carabinieri della Compagnia di Scalea e del Comando provinciale di Cosenza si sono immediatamente attivati per accertare possibili danni a persone o cose, ma, al momento, secondo quanto si è appreso, non è stato registrato nulla di rilevante.

«Per fortuna - riferisce un comunicato della Protezione civile regionale della Calabria - il sisma è avvenuto ad una profondità molto elevata. Questo ha fatto sì che gli effetti in superficie siano stati molto attenuati, anche se il campo di risentimento è stato molto vasto. Non si hanno al momento segnalazioni di danni. La Sala operativa regionale continua, comunque, a monitorare la situazione».