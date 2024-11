Paura nel Catanzarese per una forte scossa di terremoto avvertita intorno alle ore 8.11. Il sisma 4.0 di magnitudo, registrato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, è stato percepito dalla popolazione di Catanzaro e anche nelle zone limitrofe, Lamezia Terme compresa. È avvenuto con coordinate geografiche (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità di 27 km. Epicentro a Caraffa. Tra i paesi più vicini anche Settingiano, Marcellinara, Amato, Miglierina, Tiriolo, San Floro, Cortale, Borgia e Girifalco. Il terremoto è stato localizzato a 11 chilometri da Catanzaro, 16 da Lamezia. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose. Una seconda scossa di minore entità (magnitudo 2.0) si è verificata a distanza di pochi minuti sempre a Caraffa.

Gente in strada e scuole evacuate

Proprio a Catanzaro, distante solo 11 chilometri dall’epicentro, si sono vissuti momenti di preoccupazione, con la gente che si è riversata in strada. Anche le scuole sono state evacuate e gli studenti si sono riversati nelle strade e nelle piazze circostanti. Al momento sono in corso accertamenti nelle zone più vicine al sisma, mentre il sindaco del capoluogo, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado della città. Chiusa anche l'Università Magna Graecia.

Traffico ferroviario sospeso

Dalle 8.10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato le seguenti linee:

Lamezia Terme Centrale - Catanzaro Lido sospeso intera tratta;

Crotone - Roccella traffico sospeso nella tratta Simeri – Soverato;

Paola - Rosarno traffico sospeso fra Nocera e Vivo Valentia.

LEGGI ANCHE:

Terremoto a Catanzaro: università, scuole e uffici chiusi in città