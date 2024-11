Nessun danno a persone o cose. I movimenti telluruci hanno interessato la Costa ionica crotonese nel corso della notte e in mattinata

Nuove scosse di terremoto in Calabria, in particolare i provincia di Crotone. Un sisma di magnitudo 3.0 è stato registrato in mattinata intorno alle 10.58 a Cirò Marina. Nella notte, sempre nel medesimo epicentro, una scossa di magnitudo 2,9 è stata registrata all'1:45 con ipocentro a 19 chilometri di profondità. Tra i centri più prossimi; Cirò, Crucoli, Melissa, Sytrongoli, Carfizzi.

Scosse nella notte

Altri movimenti tellurici sono avvenuti nella nottata sempre lungo la Costa ionica crotonese con magnitudo 2.0 (intorno alle ore 1.35, 1.39 e 2.19); 2.7 (1.44); 2.6 ( alle ore 3.11) e 2.3 (alle ore 5.42).



Poco prima delle 8, infine, una scossa lieve di 2.0 si è verificata a San Pietro di Caridà, nel Reggino. Non si segnalano danni a persone o cose.